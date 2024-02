Video: tijd voor winstnemingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De beurzen zijn enorm enthousiast, maar "het is een beetje klaar in mijn optiek". Dit zei Cees Smit van Today's Group vrijdag voor de camera van ABM Financial News. Klik hier voor: tijd voor winstnemingen Het enthousiasme wordt gedragen door cijfers die beter waren dan verwacht, legde de expert uit. Veel beurzen zetten momenteel nieuwe records in de boeken, zoals Japan. Die beurs staat bijna weer op de 'all time high' uit 1989. Smit vraagt zich af waarom de Japanse overheid nog altijd aandelen koopt, terwijl de beurs bijna op de hoogste stand ooit staat. Ook de AEX staat rond het hoogste niveau ooit. En volgens Smit wordt het toch wel tijd om "hier en daar" winst te nemen. "Bepaalde techaandelen zijn extreem duur geworden", zoals ASMl en Besi. Over Nvidia is Smit "ronduit negatief [...] een short." Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.