Beursblik: Bank of America verlaagt koersdoel Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft vrijdag het koersdoel voor Heineken verlaagd van 113,00 naar 110,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek uit een analistenrapport van de Amerikaanse bank naar aanleiding van de kwartaalcijfers van de brouwer afgelopen week. De analisten van de Amerikaanse zakenbank wezen erop dat de cijferpublicatie afgelopen week werd voorafgegaan door verlagingen van de winsttaxaties door analisten. Zij deden dit vanwege onder meer hogere belastingen in Brazilië en de devaluatie van de Nigeriaanse munt. De analisten van Bank of America focussen echter liever op de operationele gang van zaken en zagen hierin enkele meevallers. Zo begonnen de volumes te herstellen in het vierde kwartaal, steeg de EBIT autonoom sterk in de tweede jaarhelft en werd het marktaandeel van de brouwer in meer dan de helft van markten op peil gehouden of zelfs uitgebreid. Verder lukte het Heineken goed om kosten te besparen. Met 2,5 miljard euro aan besparingen tussen 2021 en 2023 deed de brouwer het een half miljard euro beter dan de doelstelling. Ook vinden de analisten de outlook van Heineken voor 2024 tamelijk conservatief. Dat betekent dat er geen verbetering komt in Nigeria en Vietnam en dat Heineken ook niet zou profiteren van de Olympische Spelen en EK voetbal in Europa aanstaande zomer. De analisten verwachten dat de volumes de komende kwartalen zullen blijven stijgen. Na een krimp van 4,7 procent in 2023, wordt door Bank of America voor 2024 op een volumestijging van 1,5 procent gerekend. De brouwer zal onder meer profiteren van een makkelijkere vergelijkingsbasis. Ook zullen de omstandigheden in sommige belangrijke markten onderliggend verbeteren, denkt de bank. De analisten van Bank of America hebben de taxaties voor de winst per aandeel voor 2024 met circa 11 procent verlaagd en voor 2025 en 26 met circa 5 procent. Bank of America verwacht dat de EBIT dit jaar met ongeveer 9,5 procent zal stijgen en heeft daar nog alle vertrouwen in. Daarom houden de analisten vast aan hun koopadvies. Het aandeel Heineken noteerde vrijdagmiddag 0,3 procent hoger op 88,92 euro. Bron: ABM Financial News

