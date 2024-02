ING verlaagt koersdoel Brunel licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft vrijdag het koersdoel voor Brunel International licht verlaagd van 16,00 naar 15,50 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek uit een rapport van analist Marc Zwartsenburg. In een vooruitblik op de cijfers van Brunel van volgende week, verlaagde de analist zijn taxaties lichtjes, vanwege de zwakkere marktomstandigheden in Duitsland, zoals recente bleek uit de resultaten van sectorgenoten. Daarnaast houdt Zwartsenburg ook rekening met enkele afschrijvingen, vanwege de plannen die Brunel vorig jaar tijdens een beleggersdag in november presenteerde om het bedrijft “te stroomlijnen”. ING verlaagde vrijdag de winsttaxaties voor afgelopen jaar, dit jaar en volgend jaar met 5, 7 en 4 procent. “Vanwege de lagere groei in Duitsland en lagere marges in Nederland en Duitsland”. Maar het koopadvies werd door de bank gehandhaafd, wijzend op de lage waardering van Brunel. Smallcap Brunel won vrijdag 3,1 procent op 10,80 euro. Bron: ABM Financial News

