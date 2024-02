Degroof: sterk resultaat Vastned Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vastned

(ABM FN-Dow Jones) Vastned heeft goede resultaten geboekt over 2023, waar hogere kosten en eenmalige posten tegenover stonden in verband met de strategische heroriëntatie van het vastgoedbedrijf. Dat stelde Degroof Petercam donderdag in een reactie op de cijfers. De desinvesteringen zijn bemoedigend, maar verlopen langzaam door de ongunstige marktomstandigheden. In dat opzicht blijft er onzekerheid bestaan over de strategische koerswijziging, merkte analist Amal Aboulkhouatem in een rapport op. De afgesloten herfinanciering is geruststellend, voegde zij daaraan toe, maar de last van de herfinanciering blijft een uitdaging voor Vastned. Degroof Petercam heeft een Houden advies op Vastned met een koersdoel van 20,00 euro. Het aandeel Vastned stond donderdag 0,5 procent hoger op 20,40 euro. Bron: ABM Financial News

