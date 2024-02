Degroof: solide resultaten voor Wereldhave Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave heeft solide resultaten laten zien met een veerkrachtige waardering van de vastgoedportefeuille. Dit sleten analisten van Degroof Petercam dinsdag in een rapport. Analist Amal Aboulkouatem handhaafde het Houden advies met een koersdoel van 15,00 euro. De analist wees op een sterke huurgroei. Ook wist Wereldhave volgens hem de kosten goed onder controle te houden. Tevens is de analist te spreken over de transformatie van de portefeuille. Maar de verwachte stijging van de financieringskosten begint zich inmiddels wel te manifesteren, merkte Aboulkouatem op. Toch is de progressie die Wereldhave boekt met de herfinancieringen volgens Degroof "bemoedigend". Ook verwacht Aboulkouatem dat de geplande desinvestering van activa in Frankrijk de komende jaren zullen helpen om de schulden op de balans af te bouwen. Daarbij wees de analist ook op een keerpunt in de strategie van Wereldhave door de recente acquisitie van het Polderplein. Tenslotte merkte de analist op dat Wereldhave een lichte verbetering verwacht voor 2024 met een stijging van het directe resultaat van 1,73 naar 1,75 euro per aandeel, ondanks de hogere financieringskosten en verwatering als gevolg van de overname van Polderplein. Bron: ABM Financial News

