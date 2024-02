Beursblik: meer omzet voor Fagron verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft in 2023 vermoedelijk meer omzet behaald. Dat is de verwachting van analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus.

Gerekend wordt op een omzetstijging van 683,9 miljoen euro in 2022 naar 760,5 miljoen euro in het afgelopen jaar.

Het leeuwendeel van de opbrengsten komt uit Noord-Amerika, waar een stijging wordt verwacht van 245,1 miljoen naar 305,8 miljoen euro.

In de EMEA-regio is de omzet in 2023 gestegen van 276,4 miljoen naar 285,2 miljoen euro, verwachten de analisten. In Latijns-Amerika was in 2023 sprake van een beperkte groei, van 162,3 naar 169,5 miljoen euro, voorspelt de consensus.

Fagron rekende zelf op een omzet van 750 tot 770 miljoen euro in 2023 én een hogere winstgevendheid dan in 2022.

De terugkerende EBITDA (REBITDA) is in 2023 naar verwachting verbeterd, van 130,7 miljoen naar 147,5 miljoen euro, met een marge van 19,4 procent. Ook hier zal de groei in Noord-Amerika het grootst zijn, met een stijging van de REBITDA van 41,3 naar 55,7 miljoen euro en een margeverbetering van 16,9 naar 18,2 procent.

In het EMEA-gebied is de REBITDA afgelopen jaar vermoedelijk uitgekomen op 64,1 miljoen euro, van 60,6 miljoen euro een jaar eerder, met een stijging van de marge van 21,9 naar 22,5 procent.

In Latijns-Amerika is de REBITDA naar verwachting licht gedaald in 2023, van 28,9 miljoen tot 27,7 miljoen euro, met een daling van de marge van 17,8 tot 16,3 procent.

Outlook

Voor 2024 rekenen de analisten gemiddeld op een omzet van 817 miljoen euro. In alle drie de regio’s verwachten zij groei. De REBITDA moet uitkomen op 161,5 miljoen euro, met een marge van 19,8 procent. In 2024 moet de marges in Noord-Amerika en Latijns-Amerika verbeteren naar respectievelijk 18,6 en 17,8 procent, maar zal EMEA vermoedelijk wat achterblijven, met een lichte daling van de marge tot 22,4 procent.

Kepler Cheuvreux sprak eerder de verwachting uit dat de REBITDA van Fagron in 2024 5 procent lager zal uitkomen dan de consensus, onder meer door verwachte tegenwind in Polen, Israël en voor het middel Semaglutide, samen goed voor 15 procent van de REBITDA, volgens de analisten.

De magistrale bereider publiceert op donderdag voorbeurs de jaarcijfers. Het aandeel noteerde maandag een half procent hoger.