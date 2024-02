Update: Bank of America positiever over Nederlandse chippers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America is positiever geworden over Nederlandse chipaandelen. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank. Bank of America verhoogde het koersdoel voor ASMI van 521 naar 619 euro, voor ASML van 904 naar 1.046 euro en voor Besi van 142 naar 163 euro. Voor ASMI en ASML hanteert de bank nog altijd een koopadvies, waarbij ASML nog steeds als sectorfavoriet geldt. Het advies voor Besi blijft neutraal, ondanks de koersdoelverhoging. Een hogere waardering voor deze drie aandelen is volgens de analist gerechtvaardigd. Deze aandelen zullen blijven profiteren van de investeringen in AI, aldus analist Didier Scemama. "Gezien de schaarste in Europa aan AI-gerelateerde aandelen, denken we dat de markt deze aandelen hoogstwaarschijnlijk zal blijven kopen", aldus de analist. De hoge waardering voor ASML is volgens Scemama gerechtvaardigd, "dankzij de kritieke rol in het AI-ecosysteem". ASML steeg vrijdag 1,4 procent naar 867,10 euro, ASMI 4,1 procent naar 577,20 euro en Besi 3,7 procent naar 158,85 euro. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

