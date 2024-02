Succes voor Fastned in Duitsland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft een kavel gewonnen in een Duitse aanbesteding. Dit maakte de exploitant van snellaadstations vrijdagochtend bekend. Dankzij dit succes krijgt het bedrijf de mogelijkheid om snellaadstations te bouwen op 34 verzorgingsplaatsen langs Duitse snelwegen. "Een belangrijke stap op weg naar Fastneds doel om in 2030 duizend snellaadstations te hebben in heel Europa", aldus de oplaadspecialist. In totaal werden 200 onbeheerde verzorgingsplaatsen langs Duitse snelwegen aanbesteed. De eerste snellaadstations worden in 2025 geopend. "We kunnen onze klanten nu voor het eerst de Fastned service direct op de Duitse snelweg aanbieden. Dit is een enorme winst", liet Fastned weten. Bron: ABM Financial News

