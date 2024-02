Koersalarm: Inpost onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Inpost staat vrijdag onder druk. Het aandeel koerst circa een half uur na de start van de handel 2 procent in het rood. Bloomberg en Reuters melden dat Goldman Sachs 6 miljoen aandelen Inpost verkoopt. Wie de verkoper is, werd niet gemeld. De verkoopprijs zou rond de 13,90 euro per aandeel liggen. Inpost handelt vrijdagochtend op 14,23 euro. Bron: ABM Financial News

