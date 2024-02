Winstgevendheid Flow Traders onder druk

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft in het vierde kwartaal van 2023 lagere handelsvolumes geboekt dan een jaar eerder, terwijl de volatiliteit van de ETP-handel sterk daalde, wat de winstgevendheid onder druk heeft gezet. Dit bleek donderdag uit cijfers, nadat de flitshandelaar in januari al met een eerste update kwam.

De handelsvolumes verbeterden in het vierde kwartaal van 2023 licht op kwartaalbasis, maar bleven wel beduidend lager dan een jaar eerder. Daardoor daalde de handelsinkomsten in het afgelopen kwartaal met 37 procent op jaarbasis tot 72,8 miljoen euro.

Ook de volatiliteit, die een belangrijk aanjager is voor de winstgevendheid, bleef laag. Een korte piek in oktober werd tenietgedaan door een zeer rustige beurs in november en december.

"Omdat de meeste van onze inkomsten komen uit de Europese markt voor ETP's, heeft de daling van de volatiliteit op Europese beurzen een grotere impact op onze resultaten dan de andere regio's", zei Flow Traders al in januari.

In het vierde kwartaal van 2023 kelderde de genormaliseerde winst met 54 procent tot 15,3 miljoen euro. De genormaliseerde EBITDA-marge kwam uit op 32 procent. Dit was een jaar eerder nog een marge van 42 procent.

Het verhandelde volume aan ETPs daalde in het vierde kwartaal met 18 procent op jaarbasis, net als in het derde kwartaal. In Europa bedroeg de daling zelfs 22 procent en in de Amerika's 16 procent. In Azië was er 3 procent krimp, maar hier is de handel nog relatief gering in omvang.

Ook de handelsvolumes in vastrentende waarden daalden flink in het vierde kwartaal met 13 procent na een daling van 26 procent in het derde kwartaal van 2023, en in valuta, crypto en grondstoffen was er een krimp van 32 procent. In aandelen was er een krimp van 10 procent.

Flow wil een slotdividend voorstellen van 0,15 euro per aandeel, waarmee het totale dividend uitkomt op 0,45 euro per aandeel met een pay-outratio van 54 procent.

"We zagen een lichte verbetering in het handelsklimaat in het vierde kwartaal ten opzichte van het derde, maar de volumes en de volatiliteit lagen nog steeds lager dan een jaar eerder", aldus CEO Mike Kuehnel van Flow.