AMG neemt pakket technologie en IP-gerelateerde activiteiten over

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG Vanadium, een dochter van AMG, neemt een reeks verwerkingstechnologieën en IP-gerelateerde activiteiten over van Transformation Technologies. Dit meldde het concern maandag nabeurs. "Deze overname versterkt onze leiderschapspositie op het gebied van het recyclen van raffinageafval", zei Thomas Centa, president van AMG Vanadium. De financiële details van de transactie werden niet gemeld. Transormation Technologies ontwikkelde een technologie voor de thermische behandeling van afgewerkte katalysatoren en ander afval van olieraffinaderijen tot waardevolle producten, die in hoge mate complementair is aan de bestaande verwerkingstechnologie van AMG voor gebruikte katalysatoren, aldus AMG. Bron: ABM Financial News

