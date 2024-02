Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor ING verlaagd van 19,10 naar 17,50 euro, maar met handhaving van het koopadvies, na de cijfers over het vierde kwartaal, waarbij de bank aankondigde dat de bovengemiddelde marge op spaargeld van 2023 in de loop van dit jaar alweer zou dalen naar het gemiddelde. Dat bleek maandag uit een analistenrapport. Kepler gaat nu uit van een marge van 100 basispunten op spaargeld in 2025, en verlaagde daarom zijn raming voor de geschoonde rentebaten met 2 procent. Kepler sloot evenwel niet uit dat dit te voorzichtig is en dat de marge toch hoger zal uitvallen. Analist Benoit Petrarque zei verder benieuwd te zijn naar wat ING op de beleggersdag in juni zal bekendmaken over de kostengroei bij de bank. Bij de aangepaste waardering van 17,50 euro, wordt ING nog altijd verhandeld tegen een korting van 12 procent vergeleken met sectorgenoten, aldus Kepler. Het aandeel ING noteerde maandag fractioneel hoger op 12,21 euro. Bron: ABM Financial News

