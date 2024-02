Omzetdaling Abbvie valt mee

(ABM FN-Dow Jones) Abbvie heeft het afgelopen kwartaal een lagere winst geboekt ondanks een hogere omzet. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van het farmaciebedrijf.

De winstdaling was geen verrassing volgens analisten, terwijl de omzet de verwachtingen overtrof.

Abbvie boekte in het vierde kwartaal een nettowinst van 822 miljoen dollar, ofwel 0,46 dollar per aandeel, in vergelijking met 2,5 miljard dollar, ofwel 1,38 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder.

De winstdaling was onder andere het resultaat van concurrenten die met goedkopere alternatieven voor Humira de markt betreden. Ontstekingsremmer Humira is het best verkopende medicijn van Abbvie.

In het vierde kwartaal daalde de omzet met Humira naar iets minder dan 7 miljard dollar. Dat is een omzetval van 41 procent op jaarbasis. De omzet met Skyrizi, dat afweerreacties en ontstekingen afremt, steeg juist met 52 procent tot 2,4 miljard dollar.

De aangepaste winst van Abbvie bedroeg afgelopen kwartaal 2,79 dollar per aandeel, tegenover 3,60 een jaar eerder.

De omzet kwam het afgelopen kwartaal uit op 14,3 miljard dollar, in vergelijking met 15,1 miljard dollar een jaar eerder.

Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 2,79 dollar per aandeel op een omzet van van 14,0 miljard.

In heel 2023 boekte Abbvie een nettowinst van 4,9 miljard dollar, ofwel 2,72 dollar per aandeel, op een omzet van 54,3 miljard dollar. Op aangepaste basis bedroeg de winst 11,11 dollar per aandeel. Dat was 13,77 dollar per aandeel in 2022.

Outlook

Voor 2024 rekent Abbvie op een aangepaste winst van 11,05 tot 11,25 dollar per aandeel. Dit is inclusief een verwatering van 0,32 dollar per aandeel in verband met de geplande overnames van ImmunoGen en Cerevel Therapeutics, die naar verwachting medio 2024 zullen worden afgerond.

Het aandeel Abbvie noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs vlak.