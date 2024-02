Amazon verslaat verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amazon.com heeft in het vierde kwartaal van 2023 hogere resultaten geboekt en ook boven de marktverwachting gepresteerd. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse e-commercereus. CEO Andy Jassy sprak van een recordkwartaal en een robuust 2023. Het operationele resultaat kwam afgelopen kwartaal uit op 13,2 miljard dollar, van 2,7 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Amazon rekende vooraf op een operationele winst van 7,0 tot 11 miljard dollar. Onder de streep resteerde voor Amazon een nettowinst van 10,6 miljard dollar of 1,00 dollar per aandeel, waar analisten geraadpleegd door FactSet uitgingen van een nettowinst van 0,79 dollar per aandeel. Een jaar eerder kwam er 0,3 miljard of 0,03 dollar per aandeel aan nettowinst in de boeken. In de verslagperiode steeg de omzet met 14 procent op jaarbasis, van 149,2 miljard naar 170 miljard dollar. De markt ging uit van circa 166 miljard dollar. Amazon zelf rekende op een omzet van 160 tot 167 miljard dollar. Zonder een gunstig valuta-effect van 1,3 miljard dollar was sprake van een omzetgroei van 13 procent. Bij de belangrijke clouddivisie Amazon Web Services kwam de omzetgroei uit op 13 procent, na een groei van 12 procent in het tweede en derde kwartaal. De totale opbrengsten bij deze tak kwamen uit op 24,2 miljard dollar, gelijk aan de marktverwachting. Outlook Voor het lopende eerste kwartaal rekent Amazon op een operationele winst van 8,0 tot 12 miljard dollar, tegenover 4,8 miljard dollar in hetzelfde kwartaal in 2023. De omzet moet uitkomen tussen 138 en 143,5 miljard dollar, wat op jaarbasis stijgingen zijn van 8 tot 13 procent. Daarbij rekent Amazon op een gunstig valuta-effect van 40 basispunten. Analisten gaan uit van 142 miljard dollar aan omzet in het eerste kwartaal. Het aandeel steeg donderdag in de nabeurshandel op Wall Street 4 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.