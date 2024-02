Update: Qualcomm overtreft de verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Qualcomm heeft in het afgelopen kwartaal de verwachtingen overtroffen en is positief over de toekomst. Dit bleek woensdag nabeurs bij de publicatie van de kwartaalcijfers van het Amerikaanse halfgeleider- en smarttechnologiebedrijf. “We zijn zeer verheugd om sterke kwartaalresultaten te kunnen rapporteren, waarbij de omzet en de winst per aandeel de hoge verwachtingen overtreffen, aldus Cristiano Amon, President en CEO van Qualcomm Incorporated Qualcomm zei dat het in het kwartaal van december 6,69 miljard dollar aan handsetchips heeft verzonden, een stijging van 16 procent op jaarbasis, een positief teken voor de smartphonemarkt na twee jaar van dalingen, aldus het bedrijf. De aangepaste omzet van Qualcomm steeg in het kwartaal met 5 procent naar 9,9 miljard dollar, waarbij een jaar eerder 9,5 miljard dollar werd behaald. Er werd rekening gehouden met 9,5 miljard dollar. Qualcomm boekte verder een aangepaste nettowinst van 3,1 miljard dollar, ofwel 2,75 dollar per aandeel. Dit in vergelijking met 2,7 miljard dollar, ofwel 2,37 dollar winst in dezelfde periode een jaar eerder. Verder zei Qualcomm dat het gedurende het kwartaal 800 miljoen dollar aandeleninkoop en 900 miljoen dollar aan dividenden heeft uitgegeven. Outlook Voor het huidige kwartaal verwacht Qualcomm een aangepaste winst tussen 1,73 en 1,93 dollar per aandeel op een omzet van 8,9 miljard tot 9,7 miljard dollar. Volgens LSEG hadden de consensusverwachtingen een winst van 2,25 dollar per aandeel op een omzet van 9,3 miljard dollar. Het aandeel Qualcomm noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 2,1 procent hoger. Update: om technische redenen Bron: ABM Financial News

