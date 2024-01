IATA: luchtvrachtvervoer groeit stevig door

(ABM FN-Dow Jones) De groei van het mondiale vrachtvervoer van luchtvaartmaatschappijen hield in december aan. Dit bleek woensdag uit een rapport van de internationale brancheorganisatie IATA.

Het luchtvrachtvervoer, gemeten in tonnage vracht en gerekend naar het aantal kilometers, lag in december 10,8 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder, zei IATA. De capaciteit steeg in december op jaarbasis met 13,6 procent.

De vraag naar vrachtvervoer bleef in heel 2023 nog wel onder de vraag in 2022 en 2019. De capaciteit lag daarentegen 11,3 procent boven de capaciteit van 2022 of 2,5 procent boven de capaciteit van 2019, voorafgaand aan de coronacrisis.

Voor december sprak IATA van een "buitengewoon sterke groei" in de vraag. Volgens de brancheorganisatie was er sprake van de sterkste groei op jaarbasis in twee jaar.