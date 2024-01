Fors meer omzet en winst bij Alphabet, koers toch onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alphabet heeft in het vierde kwartaal fors meer omzet en winst behaald, mede dankzij van de investeringen in AI. Dat maakte het moederbedrijf van Google dinsdag nabeurs bekend. De winst steeg sterker dan verwacht, van 13,6 miljard naar 20,7 miljard dollar, of van 1,05 tot 1,64 dollar per aandeel. Analisten rekenden vooraf op 1,59 dollar per aandeel. De omzet steeg met 13 procent van 76,0 miljard naar 86,3 miljard dollar. Analisten rekenden gemiddeld op 85,3 miljard dollar omzet in het vierde kwartaal. De operationele marge verbeterde ook, van 24 naar 27 procent. “We zijn blij met de aanhoudende kracht bij Search en de groeiende bijdrage van YouTube en Cloud. Al deze onderdelen profiteren al van onze investeringen in AI en innovatie […] Het beste moet nog komen", zei CEO Sundar Pichai. Bij Google Search steeg de omzet van 42,6 miljard naar 48,0 miljard dollar. De advertentie-inkomsten op YouTube stegen van 8,0 miljard naar 9,2 miljard dollar. Google Cloud zag de omzet stijgen van 7,3 naar 9,2 miljard en het operationele verlies omslaan in een positief resultaat van 864 miljoen dollar. Google Services boekte 26,7 miljard dollar operationele winst, tegen 20,2 miljard dollar een jaar eerder. Het aandeel Alphabet steeg de afgelopen 12 maanden met ruim 50 procent, tegen meer dan 20 procent voor de S&P500 index. De dominantie van Google's zoekmachine, waarover toezichthouders zich nog steeds het hoofd breken, is de aanjager van de omzet omdat dit veel advertentie-inkomsten oplevert. Jefferies denkt dat bedrijven meer hebben uitgegeven aan reclame op Google en Meta, terwijl ze investeren in formats die gedreven zijn door AI. De analist van Jefferies vindt overigens dat Meta het de laatste tijd beter doet dan Google. Het aandeel Alphabet daalde dinsdag nabeurs met 3,9 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.