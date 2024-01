Tegenvallende outlook Intel

(ABM FN-Dow Jones) Intel heeft in het vierde kwartaal van 2023 beter dan verwachte resultaten behaald, maar de chipreus was voorzichtig over het lopende kwartaal en rekent zelfs op een verlies. Dit bleek donderdagavond uit de resultaten van het bedrijf.

"We hebben sterke resultaten laten zien over het vierde kwartaal, waarmee we de verwachtingen voor het vierde opeenvolgende kwartaal wisten te overtreffen, met inkomsten aan de bovenkant van onze verwachtingen", zei CEO Pat Gelsinger in een toelichting.

De nettowinst kwam uit op 2,7 miljard dollar in het vierde kwartaal, tegenover een verlies van 0,7 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 0,54 dollar, waar Intel zelf 0,44 dollar voorspelde.

De brutomarge verbeterde van 39,2 naar 45,7 procent.

Intel behaalde in de verslagperiode een 10 procent hogere omzet van 15,4 miljard dollar, tegen 14,0 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Zelf rekende Intel op een omzet van 14,6 tot 15,6 miljard dollar voor het vierde kwartaal.

Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden voorafgaand aan de kwartaalcijfers op een aangepaste winst per aandeel van 0,45 dollar en een omzet van 15,2 miljard dollar.

Bij de tak Client Computing stegen de opbrengsten op jaarbasis met 33 procent, terwijl bij Data center & AI sprake was van een omzetdaling van 10 procent. Hier rekenden analisten op respectievelijk een groei van 28 procent voor cloud computing en een krimp van 5 procent bij de Data Center and AI-tak.

Outlook

Voor het lopende kwartaal verwacht Intel een omzet van 12,2 tot 13,2 miljard dollar, terwijl analisten rekenden op 14,2 miljard dollar.

Per aandeel wordt een aangepaste winst van 0,13 dollar voorspeld, waar de markt rekende op een aangepast winst van 0,34 dollar. Geschoond rekent Intel op een verlies van 0,25 dollar per aandeel.

Het aandeel Intel noteerde donderdag in de elektronische handel nabeurs 7 prcent lager.