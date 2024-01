Beursblik: vooruitblik Tesla valt tegen

(ABM FN-Dow Jones) De prestaties van Tesla in het vierde kwartaal waren zoals verwacht solide, maar de voorzichtige vooruitblik lijkt druk te zullen zetten op de consensusverwachtingen voor 2024 en 2025. Dat stelde zakenbank Jefferies donderdag in een rapport.

De brutomarge en het EBIT-resultaat van Tesla voldeden aan de consensusverwachting.

Vooruitblikkend zei Tesla echter dat de groei in 2024 "mogelijk aanmerkelijk lager" zal zijn dan in 2023. Jefferies rekent op een volumegroei in 2024 van 15 procent tot 2,082 miljoen auto's.

Ook gaf Tesla weer een indicatie van de investeringen, die in 2024 boven 10 miljard dollar zullen liggen. De volgende generatie is "vergevorderd" en de fabricage zou revolutionair zijn, meldde Tesla verder, maar de productie begint niet eerder dan in de tweede helft van 2025, of zelfs pas aan het einde van dat jaar.

De tragere groei en lagere investering in Mexico zouden het gevolg zijn van de hogere rente, liet Tesla tijdens de bespreking van de resultaten met analisten opnieuw weten. De analist van Jefferies merkte op dat Tesla weinig investeert in het verhogen van de 'awareness' van het merk en het product, en dat er niet werd gesproken over het 'managen' van de restwaarde en het onderhoud, ondanks kritiek van autoverhuurbedrijf Hertz. Dat bedrijf, dat een omvangrijke vloot aan Tesla's bezit, zag de restwaarde van zijn autopark flink dalen door de prijsverlagingen die Tesla in de afgelopen periode doorvoerde.

Tesla presenteerde woensdag nabeurs een 40 procent lagere gecorrigeerde winst, als gevolg van die prijsverlagingen.

Tesla zag de gerapporteerde winst verdubbelen tot 7,9 miljard dollar, of 2,27 dollar per aandeel, van 3,7 miljard dollar, of 1,07 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar geleden, maar gecorrigeerd voor eenmalige items daalde de winst naar 0,71 cent per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet verwachtten dat de EV-maker een gecorrigeerde winst van 0,73 cent per aandeel zou menden.

De omzet steeg met 3 procent tot 25,2 miljard dollar, van 24,3 miljard dollar een jaar geleden. Analisten rekenden op 25,6 miljard dollar. Er werden meer auto's verkocht maar de gemiddelde verkoopprijs was lager, evenals de opbrengst van rij-ondersteunende systemen.

De gemiddelde verkoopprijs daalde met 132 dollar ten opzichte van het voorgaande kwartaal en met 7.400 dollar ten opzichte van een jaar eerder, merkte Jefferies op. De kosten daalden niet in dit tempo mee.