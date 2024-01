Beursblik: ING blijft positief over ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koopadvies en het koersdoel van 35,00 euro gehandhaafd voor ArcelorMittal, in afwachting van de cijfers over het vierde kwartaal op 8 februari. Het koersdoel waardeert ArcelorMittal op 4,2 keer het verwachte EBITDA-resultaat in 2024, wat een korting van 10 procent biedt ten opzichte van sectorgenoten in de staalindustrie De verwachtingen voor de winst per aandeel in 2023 werden met 27 procent omlaag bijgesteld, op basis van de recente trends in de staalprijzen en kosten en de verkoop van Temirtau aan de overheid van Kazachstan. Voor de komende jaren blijven de taxaties van ING vrijwel ongewijzigd. De omzetverwachting voor 2024 ging met 5 procent omlaag, maar de winst per aandeel met 4 procent omhoog. Voor het vierde kwartaal van 2023 rekent ING op een EBITDA van 1,3 miljard dollar, tegen 1,9 miljard dollar in het derde kwartaal. Het lagere resultaat komt vooral door lagere marges op staal en seizoensmatige volumedalingen. Voor de komende jaren verwacht ING een EBITDA die enkele procenten lager ligt dan de consensusverwachting volgens Bloomberg. Analist Stijn Demeester tekent daarbij aan dat er mogelijk ruimte is voor opwaartse bijstelling van de winstverwachting, als de recente verbetering in de staalprijzen zou aanhouden. Het aandeel ArcelorMittal noteerde donderdag 0,2 procent lager op 25,37 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.