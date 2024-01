Easyjet ziet verlies teruglopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: easyJet

(ABM FN) Easyjet heeft in het eerste kwartaal van het lopende boekjaar het verlies zien dalen, nadat het meer passagiers verwelkomde. Dit bleek woensdag uit cijfers van de luchtvaartmaatschappij. Easyjet verwacht dat het verlies in de winterperiode kan worden ingelopen in de eerste helft van het jaar, ondanks dat de luchtvaartmaatschappij een verlies van 40 miljoen pond moest nemen als gevolg van de geopolitieke onrust in het Midden-Oosten. Een verbetering van de resultaten vloeit voort uit een gedisciplineerde capaciteitsgroei op plekken waar de vraag het sterkst is, naast de nodige productiviteitsverbeteringen, verklaarde Easyjet. In het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 31 december, bedroeg het aangepaste verlies, dat wil zeggen voor belastingen en andere eenmalige posten, 126 miljoen pond ten opzichte van een verlies van 133 miljoen een jaar eerder. De omzet steeg van 1,47 miljard naar 1,80 miljard pond. De passagiersomzet steeg van 975 miljoen naar 1,13 miljard pond. De bezettingsgraad bedroeg 86 procent ten opzichte van 87 procent een jaar eerder. De passagiersaantallen stegen met 14 procent. Bron: ABM Financial News

