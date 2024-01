Degroof: bijzondere investering HAL

(ABM FN-Dow Jones) Dat HAL een belang van 5,3 procent heeft genomen in Siltronic is bijzonder. Dit stelde analist Joren van Aken van Degroof Petercam vrijdag in een rapport.

Volgens de bank neemt HAL vrijwel nooit belangen onder de 10 procent. Bovendien zet de investeerder een stap buiten de eigen, bekende domeinen. Siltronic is actief in de halfgeleiderindustrie, terwijl HAL toch vooral marine-georiënteerd is.

Degroof Petercam ziet met deze uitbreiding in de portefeuille geen reden voor een andere kijk op HAL, omdat nog onduidelijk is of het hierbij blijft, of dat de holding het belang verder zal gaan uitbreiden.

Wel merkte Van Aken op dat recente investeringen van HAL buiten zijn eigen comfortzone niet goed uitpakten en waardevernietigend bleken.

Het advies voor HAL blijft Houden met een koersdoel van 114,00 euro. HAL noteerde vrijdag op een groen Damrak 0,4 procent hoger op 115,00 euro.