Aandelen autofabrikanten lager na prijsverlagingen Tesla

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van autofabrikanten stonden woensdag onder druk, nadat Tesla de prijzen verder verlaagde, vanwege de toenemende concurrentie bij elektrische auto's en onzekerheid over de vraag. Tesla verlaagde de prijzen voor zijn Model Y, enkele dagen na prijsverlagingen in China voor de Tesla 3 en Y. In Nederland varieerden de prijsverlagingen van 4,3 tot 7,7 procent en in Frankrijk van 5,7 tot 6,7 procent. Ook biedt Tesla renteloze financiering aan, wat een kostbare zaak is voor de autofabrikant. De Europese voorraad Model Y Tesla's is gestegen nadat de verkoopcijfers sinds het eerste kwartaal vorig jaar een dalende trend lieten zien. Vorige maand stopte de subsidie voor elektrische auto's in Duitsland abrupt en dat maakt de verkooptrend er niet beter op. Het aandeel Tesla daalde woensdag met 3,1 procent. Andere Amerikaanse autofabrikanten gingen mee in deze teneur. Ford Motor verloor 2,1 procent en General Motors 1,1 procent. Ook de in Amerika genoteerde aandelen van Chinese autofabrikanten zoals Nio en Xpeng verloren terrein, evenals autofabrikanten in Europa zoals Volkswagen en Stellantis. Bron: ABM Financial News

