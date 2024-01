Drukke week met macrocijfers en bedrijfsresultaten

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers kunnen zich opmaken voor een drukke macroweek. Dit wordt aangevuld met bedrijfsresultaten, hoewel het cijferseizoen duidelijk nog op stoom moet komen.

De week gaat op maandag van start met de productiecijfers van de industrie in de eurozone. Verder houdt Wall Street de deuren gesloten in verband met Martin Luther King Day in de Verenigde Staten. Doorgaans betekent dit ook in Europa een rustige handelsdag.

Dinsdag volgen er Duitse inflatiecijfers en het ZEW-sentiment. In het Verenigd Koninkrijk staat de werkloosheid op het menu.

Halverwege de week is er aandacht voor China, waar een groot aantal cijfers, zoals de economische groei en de detailhandelsverkopen op de rol staan.

"We verwachten dat er snel stimuleringsmaatregelen van de Chinese autoriteiten zullen volgen", zei investment manager Simon Wiersma van ING vrijdag in een rapport.

Verder is er woensdag een Europees inflatiecijfer en uit de VS komt ook een stroom aan economische cijfers, waaronder de detailhandelsverkopen en de industriële productie. Ook is er een maandrapport van oliekartel OPEC.

Donderdag is er de werkloosheid in Nederland en kijken beleggers naar de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen. Ook staan de olievoorraden in de VS en de Philadelphia Fed index op de agenda. Die zogeheten Philly Fed index daalde in december, terwijl op een kleine stijging was gerekend.

Vrijdag is er een Japans inflatiecijfer en volgen ook de Britse detailhandelsverkopen. Tevens komt de Universiteit van Michigan met een voorlopig cijfer over het consumentenvertrouwen in de VS in januari.

Afgelopen week trapten de Amerikaanse grootbanken traditiegetrouw het cijferseizoen af, met wisselend succes. Dinsdag volgen Goldman Sachs en Morgan Stanley.

Donderdag is TSMC aan de beurt. Dit weekend vonden er in Taiwan verkiezingen plaats, die zijn gewonnen door de China-kritische DPP. Het is de derde keer op rij dat deze partij de verkiezingen wint. Interessant is hoe China de komende dagen op de verkiezingsuitslag zal reageren. Dit zou voor meer geopolitieke spanningen kunnen zorgen.

Vrijdag zijn er cijfers van Deliveroo.

Het Nederlandse cijferseizoen komt komende week heel voorzichtig op gang. Dinsdag zijn er cijfers van Fastned en woensdag volgt Just Eat Takeaway.

In België blijft het nog rustig. Wel stuurt Sofina donderdag een nieuwsbrief uit.