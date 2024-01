Galapagos draagt Jyseleca-activiteiten over aan Alfasigma Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Galapagos heeft een overeenkomst getekend om Jyseleca over te dragen aan Alfasigma. Dit maakte het biotechbedrijf uit Mechelen dinsdagmorgen bekend. De overeenkomst volgt op de ondertekening van een intentieverklaring op 30 oktober 2023. Als gevolg van deze transactie verwacht Galapagos substantiële besparingen tussen 150 miljoen en 200 miljoen euro te kunnen realiseren. Het bedrijf wil zich focussen op investeringen in haar bestaande technologieplatformen van small molecules, CAR-T celtherapieën en biologische geneesmiddelen. Ook wil Galapagos haar innovatieve, gedecentraliseerde CAR-T productienetwerk opschalen. Daarnaast is Galapagos van plan om te investeren in licentie- en overnamemogelijkheden, variërend van late preklinische tot mid-stage klinische programma’s in haar strategische therapeutische gebieden om waarde te creëren in haar portfolio. Alfasigma zal volgens de voorwaarden van de overeenkomst de volledige Jyseleca business overnemen, inclusief de Europese en Britse marketingautorisaties, de commerciële, medische en ontwikkelingsactiviteiten voor Jyseleca en ongeveer 400 Galapagos posities in 14 Europese landen. Galapagos zal een vooruitbetaling van 50 miljoen euro ontvangen, potentiële op verkoop gebaseerde mijlpaalbetalingen van in totaal 120 miljoen euro en royalty's op Europese verkopen die kunnen oplopen van 5 tot 15 procent. Galapagos zal tot 40 miljoen euro bijdragen aan Alfasigma tegen juni 2025 voor aan Jyseleca gerelateerde ontwikkelingsactiviteiten. Onder voorbehoud van, en als onderdeel van de afronding van de transactie, zal Michele Manto, Galapagos' Chief Commercial Officer, naar Alfasigma vertrekken. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.