Aandeelhouders GeoJunxion akkoord met overnamebod

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van GeoJunxion zijn akkoord gegaan met de verkoop van alle activiteiten aan Road Runner, een vehikel dat in handen is van een aantal aandeelhouders van het bedrijf, die 1,10 euro per aandeel bieden. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend na afloop van een buitengewone aandeelhoudersvergadering. De verkoop van de aandelen, ontbinding van het beursgenoteerde bedrijf en de liquidatie door een Stichting werd goedgekeurd door circa 99 procent van het op de vergadering vertegenwoordigde kapitaal. De bestuurders en commissarissen treden vrijwillig terug; aandeelhouders gingen daarmee akkoord en gaven decharge voor het gevoerde beleid. Bron: ABM Financial News

