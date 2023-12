Sligro neemt deel activiteiten van Simon Loos over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group neemt een deel van de activiteiten van transportbedrijf Simon Loos Transport over. Dit maakte het groothandels- en foodservicebedrijf vrijdag bekend zonder financiële details te vermelden. Sligro verwerft de transportactiviteiten van Simon Loos op de locaties in Amsterdam, Berkel en Rodenrijs en Drachten en worden ondergebracht bij Sligro Food Group Transport. Een ander deel van de activiteiten van Simon Loos gaat naar Koninklijke Euser. In totaal gaat het om 260 werknemers, waarvan circa driekwart mee gaat naar Sligro en de rest naar Euser. De ondernemingsraden hebben positief geadviseerd met betrekking tot deze voorgenomen transactie. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.