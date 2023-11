AbbVie koopt ImmunoGen in miljardendeal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AbbVie wil ImmunoGen overnemen voor ongeveer 10,1 miljard dollar, om sneller toegang te krijgen tot de markt voor behandelingen tegen ovariumcarcinoom of eierstokkanker. Dat maakte het farmaciebedrijf donderdag bekend. AbbVie biedt 31,26 dollar per aandeel in contanten voor ImmunoGen. Dat biedt een premie van 95 procent op de slotkoers van woensdag van 16,06 dollar. De overname brengt AbbVie het belangrijke kankermedicijn Elahere, een uniek middel gebaseerd op antistoffen, dat is goedgekeurd voor de behandeling van eierstokkanker. AbbVie, gevestigd in Chicago, noemt de pijplijn van toekomstige producten van ImmunoGen een aanvulling op zijn eigen platform van medicijnen op basis van antistoffen. De overname moet medio 2024 worden afgerond. De handel in ImmunoGen werd donderdag voorbeurs opgeschort. AbbVie koerste voorbeurs 0,6 procent lager. Bron: ABM Financial News

