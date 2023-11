WDP haalt met succes 300 miljoen euro op

(ABM FN) WDP heeft met succes 300 miljoen euro opgehaald. Dit liet het vastgoedbedrijf voorbeurs weten.

WDP kondigde aan dat 12.116.317 nieuwe aandelen succesvol werden geplaatst. Dat komt overeen met ongeveer 5,8 procent van het uitstaande kapitaal.

De vraag naar de nieuwe aandelen overtrof bijna 5 keer het aanbod, meldde WDP.

De nieuwe aandelen werden op 24,76 euro per stuk geplaatst, een korting van 2,13 procent ten opzichte van de slotkoers van dinsdag van 25,30 euro.

WDP wil het geld gebruiken om onder meer voor 250 miljoen euro aan nieuwe investeringen te financieren. Het gaat om investeringen in vooral Frankrijk en Duitsland, waar WDP een gemiddeld rendement van 9 procent op verwacht. Daarnaast wil de specialist in logistiek vastgoed ook uitbreiden in Roemenië en in de Benelux.

WDP liet weten dat door de hoge rente het interessanter was om zich te financieren op de kapitaalmarkt in plaats van via schulden.

De groep bevestigde woensdag bij de aankondiging van de kapitaalverhoging al dat het voor dit jaar nog altijd mikt op een EPRA-winst per aandeel van 1,40 euro met een dividend van 1,12 euro per aandeel. Voor 2025 ligt de winstverwachting op 1,50 euro per aandeel.

"Met deze investeringen wordt opnieuw een stap gezet in de verdere uitbouw van WDP naar een echt pan-Europees logistiek vastgoedplatform. Naast de verdere versteviging van onze aanwezigheid in de kernmarkten, slagen we erin verder geografisch te groeien en kunnen we inspelen op acquisitieopportuniteiten, en dit alles conform onze hogere rendementseisen", zei Joost Uwents, de CEO van WDP bij de aankondiging van de emissie.

