AkzoNobel blaast Afrikaanse overname af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel en het Japanse Kansai Paint hebben besloten een verkoop van Afrikaanse activiteiten aan het Nederlandse bedrijf af te blazen, nadat de toezichthouder in Zuid-Afrika recent geen goedkeuring gaf voor deze transactie. Dit maakte Akzo woensdagochtend bekend. Vorige week besloot de Zuid-Afrikaanse mededingingswaakhond geen groen licht te geven voor de overname die in juni 2022 werd aangekondigd. Kansai is in 12 Afrikaanse landen actief en realiseert daar een omzet van ongeveer 280 miljoen euro. Akzo hoopte met de overname zijn positie in de Afrikaanse markt te versterken. In een toelichting zei CEO Greg Poux-Guillaume van Akzo teleurgesteld te zijn dat de plannen geen doorgang kunnen vinden. Akzo en Kansai Paint hebben besloten dat er geen break-up fee hoeft te worden betaald. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.