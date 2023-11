Brusselse boete voor obligatiekartel Rabobank Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Rabobank

(ABM FN-Dow Jones) De Europese mededingingsautoriteit te Brussel heeft Rabobank voor 26,6 miljoen euro beboet wegens kartelvorming met Deutsche Bank in het verhandelen van bepaalde in euro's genoteerde obligaties. Dat maakte de uitvoerende arm van de Europese Commissie woensdag bekend. Deutsche Bank kreeg geen boete, omdat deze partij de misstand onthulde aan de toezichthouder. Tussen 2006 en 2016 wisselden de beide banken commercieel gevoelige informatie uit en coördineerden zij hun handels- en prijsstrategiën voor de handel in deze categorie van obligaties. Het betreft obligaties in euro's die zijn uitgegeven door supra-nationale Europese overheidsinstellingen, zoals de Europese Investeringsbank, landen buiten de eurozone zoals Zweden, en door lagere Europese overheidsinstanties, zoals provincies of gemeenten, alsmede obligaties met staatsgarantie in het Europese economische gebied, die werden gegeven na de financiële crisis van 2008. De handelaren werkten bij de afdeling genaamd EUR SSA van Deutsche Bank in Frankfurt en bij de afdeling Investment Grade Bonds van Rabobank in Londen. Ze communiceerden via emails via Bloomberg-terminals en chats over prijzen, volumes, handelsposities en strategieën, maar ook over de identiteit van tegenpartijen. Ook gaven ze hun voorwaarden voor de aankoop en verkoop van obligaties aan elkaar door. Op basis van die informatie pasten handelaren hun tarieven en handelsstrategieën aan. Deutsche Bank zou een boete van 156 miljoen euro hebben gekregen, als de bank niet had meegewerkt. Bron: ABM Financial News

