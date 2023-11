Geen groen licht voor Afrikaanse overname AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft geen groen licht gekregen voor de overname van de Afrikaanse verf- en coatingactiviteiten van het Japanse Kansai Paint. Dit bevestigde Akzo woensdag. Dinsdag besloot de Zuid-Afrikaanse mededingingswaakhond geen goedkeuring te geven voor de overname. "We hebben kennisgenomen van de beslissing van de South Africa Competition Tribunal van gisteren om de voorgenomen overname van Kansai Plascon Africa Limited te verbieden. We zijn de uitspraak grondig aan het bestuderen om de gevolgen te begrijpen en om onze opties te bekijken", liet Akzo in een reactie aan ABM Financial News weten. Kansai is in 12 Afrikaanse landen actief en realiseert daar een omzet van ongeveer 280 miljoen euro. Akzo hoopte met de overname zijn positie in de Afrikaanse markt te versterken. Bron: ABM Financial News

