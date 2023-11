Onward onderzoekt kapitaalversterking

(ABM FN-Dow Jones) Onward Medical zal de komende maanden op zoek gaan naar efficiënte manieren om de kaspositie verder te versterken. Dit bleek donderdag uit een kwartaalupdate van het bedrijf dat innovatieve therapieën bij dwarslaesies ontwikkelt en genoteerd is in Amsterdam en Brussel.

Het derde kwartaal werd door Onward afgesloten met 36,8 miljoen euro in kas. Dat zou voldoende moeten zijn om tot eind 2024 door te kunnen.

Bij de halfjaarcijfers was de kaspositie nog 43,8 miljoen euro en eind 2022 was dit bijna 62 miljoen euro.

De doelstelling om het eerste product ARC-EX in de tweede helft van volgend jaar op de markt te brengen bleef gehandhaafd. "We blijven ons richten op het voltooien van de activiteiten die nodig zijn om een FDA de novo aanvraag in te dienen voor goedkeuring van ons ARC-EX Systeem in de eerste helft van 2024", zei CEO Dave Marver donderdag in een toelichting.

De geplande lancering van het ARC-EX Systeem werd in september uitgesteld door een vertraging in de goedkeuringsprocedure.

Indien goedgekeurd zou dit het eerste commerciële product worden voor Onward. De externe ruggenmergstimulatietherapie om de hand- en armfunctie te herstellen na SCI zou een catalogusprijs van 30.000 dollar kunnen krijgen, verwacht het bedrijf, naast aanvullende inkomsten uit servicepakketten.

Het bedrijf bereikte intussen de eerste menselijke implantatie van een stimulator voor gedachtengestuurde bewegingen in de vingers, handen en armen. Ook werd een klinische haalbaarheidsstudie uitgebreid voor een geplande wereldwijde studie die in de tweede helft van volgend jaar moet starten. Een recente publicatie wees op de mogelijkheid om de ARC-IM-therapie uit te breiden naar loopproblemen bij patiënten met de ziekte van Parkinson, wat een enorme markt is.

In september werd ook een samenwerking aangekondigd met Lovell Government Services, een Amerikaanse bedrijf dat in handen is van veteranen met beperkingen als gevolg van hun militaire dienst. Dit biedt toegang tot een belangrijke organisatie voor militaire ruggenmergletselzorg.