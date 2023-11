Omzet Lucas Bols groeit niet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Lucas Bols

(ABM FN-Dow Jones) Lucas Bols heeft in het afgelopen jaar de omzet licht zien dalen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van de destillateur over de zes maanden tot 30 september. "De verkopen door distributeurs daalden met 1 procent, hetgeen een solide prestatie is gezien de uitdagende marktomstandigheden", aldus het bedrijf in een toelichting. CEO Huub van Doorne zei dat in reactie op de snel stijgende kapitaalkosten klanten hun voorraden afbouwen. Dit zal naar verwachting leiden tot een reductie van de voorraden in de tweede jaarhelft van dit boekjaar. "We verwachten dat de marktomstandigheden uitdagend blijven", zei Van Doorne. Toch wil de topman dit boekjaar een hogere omzet behalen, met een stabiele brutomarge, "nu hogere verkoopprijzen steeds meer zichtbaar worden". De omzet daalde in het afgelopen halfjaar van 56,3 miljoen naar 55,7 miljoen euro op jaarbasis. En de brutomarge liep terug van 55,2 naar 51,4 procent. Maar ten opzichte van het voorgaande halfjaar verbeterde de marge wel, "dankzij een stijging van de verkoopprijzen". Ook de operationele winst daalde licht, maar de marge steeg van 20,1 naar 20,7 procent. De nettowinst viel met een half miljoen euro terug tot 7,4 miljoen euro. Wel verbeterde de operationele vrije kasstroom stevig, van 2,8 miljoen naar 7,5 miljoen euro. Lucas Bols is van plan de voorraden te verlagen, wat zal resulteren in een verdere verbetering van de kasstroom. Eind september had Lucas Bols voor 61,0 miljoen euro aan nettoschuld. Eerder dit jaar bracht Nolet een bod uit op Lucas Bols van 18,00 euro per aandeel. Met dit bod wordt volgens de destillateurs "goede voortgang" geboekt. Vanwege het bod keert Lucas Bols geen interim-dividend uit. Bron: ABM Financial News

