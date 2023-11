Beursblik: ING verlaagt koersdoel TKH Group Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor TKH Group verlaagd van 58,50 naar 52,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een rapport van de bank. Volgens analist Tijs Hollestelle zijn de vooruitzichten zwak, maar is het aandeel "te goedkoop om te negeren". Na de kwartaalcijfers van afgelopen dinsdag, besloot Hollestelle om zijn ramingen voor de EBITA en de aangepaste winst in 2023 te verlagen met 3 en 5 procent, om deze zo in lijn te brengen met de outlook van TKH zelf. Hoewel ING verschillende mogelijkheden ziet voor TKH om de operationele marge omhoog te brengen, merkte Hollestelle ook op dat de vooruitzichten voor de korte tot middellange termijn voor Smart Vision en Smart Connectivity zwak blijven. Maar Smart Manufacturing presteert goed volgens de analist. ING verlaagde woensdag ook de winsttaxaties voor 2024 en 2025 met 14 en 7 procent. Over de financiële positie van TKH zijn er geen zorgen, aldus de analist. TKH eindigt 2023 vermoedelijk met een schuldratio van 1,7 en er zal een dividend van minimaal 1,60 euro per aandeel worden uitgekeerd, denkt Hollestelle. Ook kondigde TKH recent een extra aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 25 miljoen euro. Het aandeel TKH noteerde woensdag 1,4 procent hoger op 37,74 euro. Bron: ABM Financial News

