Beursblik: omzetgroei Aalberts blijft veerkrachtig

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft in de eerste tien maanden van dit jaar een veerkrachtige omzetgroei gerealiseerd. Dit oordeelde analist David Kerstens van Jefferies donderdag in een rapport. De autonome omzetgroei kwam afgelopen tien maanden uit op 5,0 procent. Dat is halverwege de doelstelling van Aalberts van 4 tot 6 procent. Jefferies merkte op dat de groei in de eerste zes maanden van dit jaar nog 5,6 procent was. "Dit impliceert een beperkte vertraging tot circa 4 procent groei in de periode juli tot en met oktober", aldus Kerstens. De krimp bij Building Technology werd ruimschoots gecompenseerd door de sterke groei bij Industrial Technology. Prijsverhogingen droegen 5 tot 6 procent bij aan de groei, merkte Kerstens op, hetgeen leidde tot goede marges. Kerstens verwacht dat de volgende aanjager voor Aalberts de jaarresultaten zijn, die op 22 februari verschijnen. Jefferies heeft een koopadvies op Aalberts met een koersdoel van 58,00 euro. Het aandeel sloot woensdag op 32,52 euro. Bron: ABM Financial News

