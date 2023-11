Omzetgroei Aalberts vertraagt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft in de eerste tien maanden de omzetgroei zien vertragen ten opzichte van de eerste jaarhelft. Dit bleek donderdag uit cijfers van het bedrijf. In de afgelopen tien maanden bedroeg de autonome omzetgroei 5,0 procent, hetgeen conform verwachting van analisten was. In de eerste zes maanden van dit jaar bedroeg de groei nog 5,6 procent en een jaar eerder, in dezelfde periode, was de groei zelfs 8,8 procent. Het segment Building Technology liet een krimp optekenen in de afgelopen tien maanden van 1,1 procent, terwijl bij Industrial Technology sprake was van een groei met 13,7 procent. De marges bleven volgens Aalberts op een goed niveau. De verstoringen in de aanvoerketens nemen verder af en het bedrijf ziet goede resultaten van de plannen om de voorraden terug te brengen. De kosten namen wel verder toe om de autonome groeiplannen te faciliteren. In welke mate de kosten toenamen, werd door Aalberts niet benoemd. Bij de tak eco-friendly buildings vertraagde de activiteit, nadat klanten hun voorraden terugbrachten. De vraag bij eindklanten laat een verdeeld beeld zien, stelde Aalberts. Bij semicon efficiency hield de sterke groei aan. CEO Stephane Simonetta sprak van solide prestaties in een volatiel marktklimaat. Bron: ABM Financial News

