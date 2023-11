Beursblik: zwak vierde kwartaal raakt vermoedelijk jaarresultaat Brunel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brunel heeft over het derde kwartaal de EBIT conform verwachting zien aantrekken, maar de waarschuwing van de detacheerder voor het vierde kwartaal drukt vermoedelijk op het jaarresultaat. Dit stelde ING vrijdag in een rapport naar aanleiding van de recente kwartaalcijfers van Brunel. ING gaat voor 2023 nu uit van een EBIT van 66 miljoen euro tegen een eerdere verwachting van 70 miljoen euro, nadat Brunel vrijdag aangaf dat een infrastructuurproject is uitgesteld en dat er vertraging is bij windenergieprojecten op zee bij Taylor Hopkinson. Deze waarschuwing zal volgens ING ook effect hebben op de EBIT-taxatie voor 2024. De EBIT kan volgend jaar mogelijk uitkomen op 80 miljoen euro, waar ING nu nog uitgaat van 86,6 miljoen euro. ING tekende daarbij aan dat het terughoudender is dan Brunel zelf ten aanzien van de operaties in Nederland en de regio Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. ING heeft een koopadvies voor Brunel met een koersdoel van 19,50 euro. Bron: ABM Financial News

