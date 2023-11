Video: alternatieve vleesvervangers zijn beleggingskans Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De alternatieve vleesindustrie is een beleggingscategorie die er slecht bijligt, maar op termijn mogelijk kansen biedt. Dit denkt Erik Mauritz van Trade Republic. Klik hier voor: alternatieve vleesvervangers zijn beleggingskans Deze sector "ligt nu even slecht, om niet te zeggen heel slecht", aldus Mauritz. Donderdagmiddag kwam Beyond Meat, dat in 2019 naar de beurs ging, met een winstwaarschuwing en de fabrikant van vleesvervangers kondigde een omvangrijk kostenbesparingsprogramma aan. Op lange termijn gelooft Mauritz echter in de sector. Enkele jaren geleden was deze markt nog minder dan 10 miljard dollar waard, maar de schattingen zijn dat dit groeit naar 200 tot 300 miljard dollar in 2030 of 2035. "Dat is echt wel interessant." Mauritz wijst op drie trends. Allereerst moeten we gezonder gaan eten, daarnaast moeten we het milieu minder belasten én tot slot worden vleesvervangers ook steeds lekkerder, en misschien ook wel goedkoper. Omdat het lastig is om nu al te bepalen wie in de sector over een paar jaar de winnaars zijn, denkt Mauritz dat een ETF in dit geval uitkomst brengt. Bron: ABM Financial News

