Beyond Meat verlaagt outlook

(ABM FN-Dow Jones) Beyond Meat is er in het derde kwartaal niet in geslaagd om weer te groeien en heeft de outlook voor 2023 verlaagd. Dit bleek donderdagmiddag uit een bericht van de fabrikant van vleesvervangers.

"We rekenden op een bescheiden terugkeer naar groei in het derde kwartaal, maar dat gebeurde niet", zei CEO Ethan Brown donderdag in een toelichting.

Volgens de topman zit het de sector tegen en is de consument minder happig op vleesvervangers. En dat vereist meer maatregelen om de kosten terug te brengen, aldus Brown.

Zo zet Beyond Meat het mes in het personeelsbestand. Van al het personeel dat niet direct betrokken is bij de productie, zal 19 procent moeten verdwijnen. Ook herziet de fabrikant zijn prijzen, om de brutomarge omhoog te krijgen, en wil het besparen op zijn werkkapitaal.

Volgens voorlopige cijfers kwam de omzet van Beyond Meat afgelopen kwartaal uit op 75 miljoen dollar met een brutoverlies van 7 tot 8 miljoen dollar.

Voor heel 2023 rekent Beyond Meat nu op een omzet van 330 tot 340 miljoen dollar, wat een daling van circa 20 procent zou zijn ten opzichte van 2022. Het brutoresultaat zal ongeveer rond nul uitkomen.

De oude outlook ging uit van een omzet van 360 tot 380 miljoen dollar een stijging van het brutoresultaat.

Op 8 november komt Beyond Meat met de volledige kwartaalcijfers.