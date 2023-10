Investeringsplicht voor grote streamingdiensten in Nederland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Netflix

(ABM FN-Dow Jones) Grote streamingdiensten die in Nederland actief zijn, moeten 5 procent van hun jaaromzet gaan investeren in Nederlandse producties. Dit maakte de Nederlandse overheid dinsdag bekend. Op 31 oktober heeft de Eerste Kamer ingestemd met dit wetsvoorstel van staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media. De wet gaat in op 1 januari 2024. De nieuwe wet geldt voor streamingdiensten met een jaaromzet in Nederland van meer dan 10 miljoen euro. Het gaat bijvoorbeeld om Netflix, Disney+ en Amazon Prime. Dit levert naar verwachting meer dan 40 miljoen euro aan investeringen op in Nederlandse series, films en documentaires. In andere Europese landen, zoals België, Frankrijk en Duitsland, zijn al maatregelen genomen om private aanbieders bij te laten dragen aan nationale producties. Bron: ABM Financial News

