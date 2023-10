Roche neemt Telavant over voor 7 miljard euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Roche neemt Telavant over van Roivant en Pfizer, inclusief de rechten op het antilichaam RVT-3101, een therapie voor darmontstekingen zoals colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Dit maakte het Zwitserse farmaciebedrijf maandagochtend bekend. Roche betaalt 7,1 miljard dollar vooruit en een mijlpaalbetaling van 150 miljoen dollar op korte termijn. Het middel heeft een nieuw werkingsmechanisme en heeft het potentieel om de beste behandeling voor colitis ulcerosa te worden, na sterke Fase 2-onderzoeksresultaten. Er moet nog een Fase 3 studie volgen en die wil Roche spoedig starten. Roche krijgt ook een optie om mondiaal met Pfizer samen te werken aan een antilichaam dat nu nog in de eerste fase zit. Bron: ABM Financial News

