ING verlaagt koersdoel TomTom

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor TomTom verlaagd van 8,50 euro naar 7,00 euro, maar handhaafde het Houden advies. Dit maakte de bank maandag in een rapport bekend. Volgens ING waren de cijfers van TomTom over het derde kwartaal conform verwachting. Hoewel TomTom veel verwacht van het nieuwe kaartenplatform, denkt ING dat de echte impact op de cijfers pas in de loop van 2024 zichtbaar zal zijn. Samen met een langzamere groei van de autoproductie, betekent dit volgens ING dat een echte opleving in de cijfers van TomTom wellicht pas in 2025 te zien zal zijn. ING wees er ook op dat ondanks het verbeterde product, de recente groei in marktaandeel nog niet heeft geleid tot meer winst. Bron: ABM Financial News

