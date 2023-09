SBM Offshore gaat samenwerken met Mitsubishi Heavy Industries Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore en Mitsubishi Heavy Industries Ltd. gaan samen aan de slag met het afvangen van CO2 op FPSO’s, drijvende productie-, opslag- en ontladingsvaartuigen, die olie en gas produceren. Dit maakten beide bedrijven vrijdagochtend bekend. De overeenkomst volgt na een studie van de bedrijven naar de technische haalbaarheid en commerciële gereedheid. De technologie maakt een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door FPSO's mogelijk door CO2 uit gasturbines aan boord af te vangen. Mogelijk kan de uitstoot met wel 70 procent worden teruggebracht. Financiële details meldden SBM en Mitsubishi vrijdag niet. Bron: ABM Financial News

