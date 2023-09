Klein verlies voor AEX Bericht delen via: Kopieer link Categorie: Redactioneel

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, maar beperkte wel de verliezen na een weinig opzienbarend inflatiecijfer uit de Verenigde Staten. De AEX sloot 0,2% lager op 734,93 punten. De Amerikaanse inflatie steeg in augustus iets sterker dan verwacht, van 3,2 naar 3,7%, terwijl de kerninflatie conform de verwachting afzwakte van 4,7 naar 4,3%. De Amerikaanse inflatiecijfers verrasten niet en de beurzen werden daarna iets minder negatief, of draaiden van een min naar een plusje in het geval van de Amerikaanse markten in New York. "Er zijn wel meer inflatiecijfers geweest en die kunnen ook wijzen op een trend", zei Fred van Deijck van Bustelberg Vermogensbeheer. "Maar daarmee verklaar je nog niet wat de Federal Reserve zal gaan doen." Dat is tegenwoordig volgens de vermogensbeheerder weer koffiedik kijken, nu de forward guidance is afgeschaft. Er is dan wel een redelijke consensus dat de Fed de renteverhogingen zal pauzeren in september, en dat de haviken een wat mildere toon aanslaan, maar "je weet het maar nooit", waarschuwde Van Deijck. Een factor die meespeelt is het feit dat Saoedi-Arabië van tijd tot tijd de oliekraan dichtdraait, waardoor de olieprijs stijgt. Enerzijds verhoogt dit de inflatie, maar het zet ook druk op de economische activiteit, en dat is weer waar de centrale banken op uit zijn. "Je kunt niet blijven groeien als er zo veel vraag is naar mensen op de arbeidsmarkt", aldus Van Deijck. "Je moet dus voorzichtig afremmen en meer ruimte op de arbeidsmarkt creëren. En voorlopig lijkt dat te gaan lukken." Ook Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen denkt dat het goed lijkt te komen met een zachte landing van de Amerikaanse economie, een dalende inflatie en centrale banken die aan het einde van hun renteverhogingscyclus komen. Toch kan men zich verkijken op consumptiecijfers die een vertekend beeld geven, terwijl het consumentenvertrouwen daalt. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0730. De olieprijs steeg, na een rapport van brancheorganisatie IEA, dat stelde dat de handhaving van de productiebeperkingen door Saoedi-Arabië en Rusland waarschijnlijk zal leiden tot een fors tekort op de oliemarkt in het vierde kwartaal, en hogere benzineprijzen. De oktober-future voor een vat West Texas Intermediate handelde onveranderd op 88,84 dollar. Brent-olie werd 0,1% duurder op 92,15 dollar. Aan het einde van de middag bleken de Amerikaanse olievoorraden onverwacht gestegen in de afgelopen week, met 4 miljoen vaten. Stijgers en dalers In Amsterdam waren verzekeraars en uitgevers RELX en Wolters Kluwer in trek, terwijl grondstoffengerelateerde bedrijven zoals ArcelorMittal en AkzoNobel en de halfgeleiderbedrijven terrein verloren. ASR sloot 1,7% hoger, Aegon won een 0,5% en NN Group 0,1%. JPMorgan heeft NN Group op een lijst gezet van aandelen die door goed nieuws een spurt omhoog kunnen maken. "De saaie verzekeraars blijken het toch heel goed te doen. Beleggers kijken naar het dividendrendement en het flinke kapitaalsurplus dat de verzekeraars hebben, mede dankzij de hogere rente. Dat zijn goede fundamenten", vindt Van Deijck. Techaandelen als ASML, ASMI, Prosus en Adyen verloren juist tot 1,3%. Op Wall Street was er vooral aandacht voor iPhone-fabrikant Apple, die dinsdagavond zijn nieuwe iPhone onthulde. "Als je ziet wat er dan uiteindelijk aan nieuwe snufjes wordt gepresenteerd, was het toch een beetje een non-event", stelde Van Deijck. Hij merkte op dat de prijsverhoging van de duurdere modellen met 100 dollar niet echt indrukwekkend is, afgezet tegen de inflatie. "Dat wijst erop dat ook Apple als marktleider weinig prijskracht heeft en in dat opzicht is het aandeel op deze waardering misschien dan wel een beetje duur geworden." Basic-Fit schreef 2,3% bij en OCI 1,8%. TKH daalde met 1,8%. Onder de kleinere aandelen won Vivoryon 2,7%. Azerion leverde 2,7% in en TomTom verloor 3,1%. Tussenstand Wall Street Bij de slotgong op Beursplein 5 won de S&P500 index 0,3% en de Nasdaq steeg 0,4% Bron: ABM Financial News

