Bank of America verhoogt koersdoel RELX

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor RELX verhoogd, van 30,80 naar 32,00 Britse pond, en handhaaft het koopadvies. Dat bleek dinsdag uit een rapport van de Amerikaanse bank.

De analisten keken eerder al naar de rol die generatieve AI kan spelen in juridische informatie en zijn nu in de divisie Risk van RELX gedoken, die goed is voor 34 procent van de omzet en 40 procent van de voorspelde winstgroei in de komende vier jaar.

Bank of America ziet een groeiverhaal voor de lange termijn, met ruimte om de omzet ruim te verdubbelen dankzij een jaarlijkse groei van 7 tot 8 procent gedurende meer dan vijftien jaar. Dat zou de afdeling een bedrijf op zich maken, met een waarde van 30 miljard pond en het "grootste bedrijf bedrijf waar je nog nooit van hebt gehoord". Daarmee zou het onderdeel ook meer dan de helft van de boekwaarde van heel RELX beslaan, wat niet adequaat tot uitdrukking komt in de huidige koers.

De dienstverlening van deze afdeling is volgens Bank of America moeilijk te kopiëren en haast uniek, doordat deze diep in de workflow van bedrijven is ingekapseld, en omdat de datasets van RELX gekoppeld worden aan geavanceerde data over digitaal gedrag en aan openbare gegevens en eigen data.

De groei van deze markt met 7 procent per jaar wordt aangejaagd door de toename van digitale transacties en cyberfraude. Generatieve AI kan dat nog versnellen. Veertig procent van de omzet van Risk & Business Analytics komt van verzekeraars, die ook steeds meer data gebruiken, onder andere uit de 'connected' auto. Hier is veel groei buiten de VS en buiten autoverzekeringen mogelijk, denken de analisten.

Het aandeel RELX sloot dinsdag in Amsterdam op 31,63 euro. In Londen was de slotkoers 27,18 pond.