Intel verkoopt belang van 10 procent in IMS

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Intel verkoopt een belang van ongeveer 10 procent in IMS Nanofabrication aan TSMC. Dit werd dinsdag bekend. Volgens Intel waardeert de deal IMS op ongeveer 4,3 miljard dollar. Intel houdt wel een meerderheidsbelang in het bedrijf, dat zal blijven opereren als een zelfstandige dochteronderneming van Intel. De deal met TSMC zal naar verwachting in het vierde kwartaal worden afgerond. In juni verkocht Intel al een belang van ongeveer 20 procent in IMS aan private-equitybedrijf Bain Capital. Intel investeerde voor het eerst in IMS in 2009 en kocht de rest van het bedrijf in 2015. Bron: ABM Financial News

