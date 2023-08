Moody's voorzichtiger over Amerikaanse banken Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Kredietbeoordelaar Moody's dreigt de kredietwaardigheid van zes grote Amerikaanse banken, waaronder US Bancorp en State Street, te verlagen, nadat maandagavond de rating voor een groep kleinere banken al werd verlaagd. De kredietanalisten wezen op de recente kwartaalcijfers, die volgens hen een toenemende winstdruk lieten zien. Er dreigt volgens Moody's een milde recessie en de kwaliteit van de activa van banken dreigt onder druk te komen staan, vooral de portefeuilles met commercieel vastgoed. Bron: ABM Financial News

