Aalberts verkoopt Disptek aan strategische partij

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft zijn dochter Disptek verkocht aan een strategische partij. Dit maakte Aalberts dinsdag bekend zonder financiële details prijs te geven. Disptek genereerde met 275 werknemers een jaaromzet van 75 miljoen en is gespecialiseerd in doseertechnologieën voor dranken en vloeistoffen. De transactie vloeit volgens Aalberts voort uit het desinvesteringsprogramma, dat al tijdens de beleggersdag in december 2021 werd aangekondigd. Disktek behoorde niet langer tot de kernactiviteiten van Aalberts. Vanaf 1 september 2023 worden de resultaten van Disptek niet langer meegenomen in de cijfers van Aalberts. Bron: ABM Financial News

