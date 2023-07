Jefferies: Aalberts overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft in het eerste halfjaar de verwachtingen overtroffen met zijn autonome groei en zijn EBITA-marge, die slechts 10 basispunten daalde. Dat stelde Jefferies donderdag in reactie op de cijfers. Het EBITA-resultaat van 264 miljoen euro overtrof de analistenconsensus van 256 miljoen euro en de marge daalde van 15,5 tot 15,4 procent, waar de markt op 15,1 procent rekende, aldus analist David Kerstens van Jefferies in een rapport. Dit was te danken aan de divisie Industrial Technology, waar de marge 120 basispunten steeg, terwijl die bij Building Technology met 140 basispunten daalde. Analist Kerstens verwacht dat de consensusverwachting voor de EBIT dit jaar met een middelhoog enkelcijferig percentage zal stijgen, ook omdat de situatie relatief gunstiger wordt voor Building Technology in de tweede helft van het jaar. Ook zullen de grondstoffen goedkoper en beter beschikbaar worden. Jefferies heeft een koopadvies op Aalberts een koersdoel van 58,00 euro. Het aandeel Aalberts stond donderdag 0,9 procent hoger op 39,64 euro. Bron: ABM Financial News

